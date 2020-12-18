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Сергей Марцелев: Конституционная реформа только после ухода Лукашенко и компании

Путин не отпустит Беларусь, которая является "жемчужиной" в короне его недоимперии.

Сергей Марцелев: Конституционная реформа только после ухода Лукашенко и компании
Путин требует провести "конституционную реформу", Лукашенко отвечает созывом Всебелорусского народного собрания, Лавров советует прекратить насилие против мирных демонстрантов - в Минске происходит всплеск насилия.

Такое ощущение, что Москва и Минск разговаривают по принципу «моя твоя не понимает».

Что сегодня происходит в белорусско-российских отношениях? Этот вопрос «Белорусский партизан» адресовал политологу Сергею Марцелеву.

- «Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен, что надо делать это в спокойной, ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию. Посмотрим, как это будет все происходить. Здесь хотелось бы только добиться одного: без вмешательства извне. 

То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть — это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается», - заявил Путин на пресс-конференции. 

Таким образом Путин сформулировал свою позицию по Беларуси. Так в чем же она заключается? 

- Результатом августовского "Ватерлоо" Лукашенко и Сочинской встречи в верхах был ряд неформальных договоренностей. Не думаю, что Лукашенко к ним специально принуждали - Москва была заинтересована обеспечить свои интересы в будущем трансфере власти. 


"Конституционной реформой" белорусский народ кормят долго и мучительно, через трубочку, такое впечатление, что надо, но не очень хочется. В данном случае Москва присвоила себе часть международной правосубъектности нашей страны, Макрон и другие страны Запада вели диалог через голову Лукашенко с Кремлём. 


Создавалось впечатление, что внешняя политика сдана, грузопотоки переориентируются на российские порты, о диверсификации поставок нефти и газа речи больше не шло. Здесь Путин совершенно прав про "иностранное вмешательство" - только из РФ. 

Но надо знать стиль управления Лукашенко. Едва почувствовав ослабленные вожжи с востока, Лукашенко заговорил о придании Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа, некое "обсуждение" новой Конституции свелось к новым всплескам насилия на улицах со стороны милиции, хотя Кремль публично его от этого отговаривал. 

Марионеточная инициатива круглого стола СИЗО, т.е. театр одного актера Воскресенского, забыта. 

С Лукашенко парадоксальная ситуация - человек в очередной раз доказывает, что недоговороспособен и в очередной раз велик шанс, что в Кремле это стерпят.

В чем интерес белорусов? Этот вопрос часто звучит, под аккомпанемент комментариев "зграя з Лубянки", "Пуцинский проект". Нет. Конституционная реформа - это наш проект, белорусский, и как мы воспользуемся им, зависит только от нас. 

Если каким-то чудом Конституцию достаточно либерализуют, мы покажем, что умеем бить наголову промосковскую партию в честных выборах. Как молдаване, украинцы, грузины. Здесь нет трагедии, а есть перспектива. Но помним о главном. Никакой подмены понятий. 

Конституционная реформа необходима после ухода Лукашенко и свиты. 

Только так. Давайте выставим и свой небольшой водораздельный барьер. Если государства-подписанты Будапештского меморандума откажутся дать нам международные гарантии для мирного транзита власти, то он и так состоится. 

Время неумолимо. Зато Беларусь может чувствовать себя спокойной от обязательств и выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Чем это грозит для остальных? Поле для фантазии довольно широкое. 

- В чем суть «конституционной реформы» по-кремлевски? 

- Государства пост-СССР, зависимые от РФ, сталкиваются с политической волей Москвы, которую можно назвать кратко "разгосударствление Основного Закона". В Беларуси и Украине требования Кремля также имеют схожие черты. 

Но в Украине политический плюрализм. Там партия Москвы вправе создавать лояльные медиахолдинги и политпартии. Требуют "разгосударствления" унитарной сути страны, некоего "особого статуса" для Донбасса для манипуляций соседом, а, сложись обстоятельства, и сецессии территорий. 

Полагаю, ожидания к белорусской Конституции схожие. Немного политического плюрализма, ведь кто на старте сможет организовать мощную партию? Соответственно полномочия для законодательного органа, кабинета министров, что-то там о самоуправлении и правах регионов. 

Это не говорит, что завтра у нас заберут Витебск. Но вот что ему герб поменяют (ныне Погоня), оставят только школы для русскоязычных - самоуправление! Чего Вы хотели! Ползучая индоктринация соседа конечно масштабнее.


- Как отреагирует Кремль на новые планы Лукашенко: изменить Конституцию на Всебелоруском народном собрании и стать генсеком страны? 

- Это пока спекуляции. Есть, скажем, "ежегодное послание президента парламенту и народу", мероприятие по конституции (статья 84), но ничего из него дальше не выросло, вроде законотворчества в прямом эфире или публичных казней с верховным комментатором. 

Так и это Всебелорусское собрание собрано бог весть из кого с неясными полномочиями. То, что выборы в данный представительский орган не прозрачны, может сыграть с Лукашенко злую шутку, если его оппоненты получат возможность манипулировать выдвижением делегатов. А это очень вероятно. 

Пока это безвкусное и бесполезное шоу, наверняка таким и останется, будь оно даже в Конституции. Лукашенко - прожженный политик, не любит нового и таких странных ходов на закате карьеры. 

Путинская забота про РБ - что это такое? Путин никогда в действительности не признавал государственный суверенитет постсоветских республик. 

Этот ментальный изъян противоречит его карьерному пути и биографии. Со всеми соседями можно и торговать, и заниматься туризмом, дружить наконец. Это выгоднее войн и интриг. Но он иначе не может. 

Пока Беларусь - "жемчужина" в короне его недоимперии, он просто так не отпустит. Будет ежечасно держать под контролем, как сейчас. Вдруг Запад верх возьмёт?

Не надо сгущать краски, но с таким соседом необходимо быть начеку, как это делают финны, бывшая часть российской империи. Это помогло им сохранить страну в 1939г.
"Белорусский партизан"
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