В бюджете на 2021 год заложены расходы на референдум





В 2020 году, на который пришлись президентские выборы, в этой строке бюджета стояла почти в три раза большая цифра: 36,8 миллиона рублей. В 2019 году, на который не были запланированы ни выборы, ни референдумы, на деятельность избиркомов выделялось только 538,6 тысячи рублей.



