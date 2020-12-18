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В бюджете на 2021 год заложены расходы на референдум

На проведение выборов и референдумов в 2021 году выделено 13,5 миллиона рублей. Это следует из проекта бюджета Беларуси, который 18 декабря был опубликован Минфином.


В 2020 году, на который пришлись президентские выборы, в этой строке бюджета стояла почти в три раза большая цифра: 36,8 миллиона рублей. В 2019 году, на который не были запланированы ни выборы, ни референдумы, на деятельность избиркомов выделялось только 538,6 тысячи рублей.

Это косвенно доказывает, что власти запланировали большое голосование в 2021 году. Вероятно, речь может идти о референдуме по поправкам в Конституцию Беларуси, сообщает Еврорадио.
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