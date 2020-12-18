Андрей Егоров: В Беларуси не протесты, а демократическая революция

— Очень важно определить, что сегодня происходит в Беларуси и дать этому название. Потому что в зависимости от того, какое имя мы приписываем этим событиям, определяется то, как мы действуем в этой ситуации, — отметил во время открытой лекции «Почему то, что происходит сейчас в Беларуси, — революция» Андрей Егоров.





Солидарность " приводит ключевые моменты его выступления.





- Как мы оцениваем и номинируем какую-то общественно-политическую ситуацию, так мы к ней потом и относимся. Существуют разные номинации происходящего в стране и чаще всего встречается простое обозначение — протесты. Что происходит в Беларуси? В Беларуси проходят протесты, — аналитик считает неверным такое упрощение в описании текущей ситуации в стране.





По мнению Егорова, сегодня мы наблюдаем общественно-историческую ситуацию, которую можно назвать демократической революцией.





Почему революция

— Существует классическая, буквально по Ленину, революционная ситуация в Беларуси. Когда массы обычных людей, большинство белорусов, хотят жить по-новому, хотят изменений.





Но верхи – элиты – управлять страной по-новому не хотят, они не желают дать людям перемен. Они хотят управлять по-старому и это не удовлетворяет интересы масс белорусов. И вот возникает классический революционный конфликт, который приводит к тому, что общество выходит из подчинения и начинает протестовать.





Аналитик подчеркивает, что

сегодня мы имеем дело с выступлением именно общества против властей.

Это не конфликт какой-то отдельной группы общества, как это было в прежние годы — в 2010-м или 2006-м.





— Нечто сравнимое по масштабам (событий 2020-го — С.) в плане общественного движения, сдвига масс людей, пришедших в движение, мы видим только на переломе краха советской системы и перехода Беларуси к независимости. То есть, в период с 1988-го по 1992-й.





По словам Егорова, сегодня сложно назвать какую-то социальную группу в стране, которая не была бы вовлечена в революционное движение:





— Мы видим манифестацию своего несогласия со стороны абсолютно всех групп и слоев белорусского населения. какой разрез вы не возьмите — гендерный, возрастной, профессиональный, региональный — вы увидите просто восстание масс, которое происходит по всей стране. И это делает происходящее именно революцией, а не какими-то протестными выступлениями отдельных социальных групп.





Почему демократическая

— Всякая революция, в отличие от мятежа или общественного движения за какие-либо изменения, предполагает некоторое видение того, что придет на смену существующему порядку.





Белорусы хотят двух вещей, которые делают эту революцию демократической, считает эксперт:





— Они выступают за возвращение справедливости — люди требуют прекратить насилие, расследовать в правовом поле факты применения силы и нарушения закона в Беларуси в этот период. Люди настойчиво говорят о правовом дефолте и требуют возращения к правилам и правовым институтам.





Кроме того, белорусы хотят возвращения демократических институтов. Наиболее ясно это выражается в требовании проведения новых и справедливых выборов под контролем общественности по международным стандартам.





Где мы находимся сейчас

Революционный процесс в Беларуси начался с делегитимизации властей в глазах общества, объясняет Андрей Егоров. Затем началось массовое гражданское неповиновение, отказ от игры по старым устоявшимся правилам, что вылилось в том числе и в массовые протесты.





— В развитии революционного процесса гражданское неповиновение само по себе должно перетекать в установление двоевластия. То есть, ситуации, когда граждане, которые отказали старой власти в доверии, формируют новые формы управления.





Сегодня мы находимся где-то в переходе от ситуации гражданского неповиновения к ситуации укрепляющегося двоевластия.





Формируются альтернативные институты: на местном уровне, в профессиональных коллективах. Создаются представительства протестующих, тот же офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Национальное антикризисное управление, народные посольства





Двоевластие должно приводить к ситуации, подчеркивает политолог, когда альтернативные структуры и элиты начинают сравниваться по своей силе и влиянию с существующей старой властью.





О сложности момента

— Если предыдущие этапы (от делегитимации до установления двоевластия) протекают автоматически, то следующий этап — переход к стадии переговоров — автоматически не происходит.





Эксперт объясняет, что на этом этапе стороны достигают определенного паритета сил. При этом отказ одной из сторон разрешить конфликт с помощью переговоров неизбежно ведет к затяжному политическому кризису.





По мнению Егорова, у властей было два варианта, как поступить в сложившейся ситуации: пойти на переговоры или ввести чрезвычайное положение. И они де-факто выбрали второе, объявив о закрытии границ, введя особый контроль за проблемными для себя территориями, полицейский контроль над гражданской администрацией, переведя суды в особый режим работы.





Политолог считает, что в современных условиях власти в условиях чрезвычайного режима не смогут продержаться долго — максимум два года.





Как добиться переговоров

Чтобы не тратить два года, общество должно действовать разумно, коллективно, преследуя единую цель — вынудить удерживающих власть пойти на переговоры.

В качестве успешных примеров таких слаженных действий Егоров привел первый украинский Майдан, когда была парализована работа парламента и Кабмина, а также события в Армении в 2018-м.





У нас подобной попыткой, прототипом стал ультиматум Тихановской, предполагавший всеобщую забастовку, которая потенциально могла вынудить власть сесть за переговорный стол.





По словам аналитика, затягивание процесса чревато углублением экономического кризиса, а также нарастанием конфликтов с рядовыми сторонниками власти, которых в первые дни противостояния было практически не видно.





О чем говорить с властью, если переговоры все же состоятся

— Нужно говорить о нескольких вещах. Первое — назначение временного правительства. Обсуждается его состав и полномочия. Второе — назначение и переназначение членов ЦИК, параметры ее работы. Также нужно говорить о порядке изменения Конституции.





Егоров, как и некоторые его коллеги, убежден в необходимости коллегиального изменения Основного закона, так как в сегодняшней редакции он будет своеобразным кольцом всевластия даже для кристально чистого в моральном отношении претендента на пост руководителя страны.





Почему нельзя торопиться

Переходный период может растянуться на полтора года. И, по мнению Егорова, это было бы оптимальным вариантом для страны.





Беларусь неизбежно столкнется с рядом непростых вызовов, реагировать на которые придется одновременно. Это и вероятное ухудшение состояния экономики. И необходимость решить вопрос расследования действий силовиков и справедливого наказания виновных в преступлениях против граждан. И выстраивание новой административной модели. И многое другое, что будет под силу временному правительству.









Политолог предлагает следующую последовательность действий.





- По итогам переговоров необходимо создать временное правительство с достаточным уровнем полномочий.





- Затем организовать работу учредительного собрания по изменению Конституции.

- Временное правительство в переходный период проводит наиболее актуальные реформы.





- После чего по новой Конституции проходят выборы и создаются новые органы власти:





— Здесь я не могу сказать, какой будет страна — парламентской республикой или смешанной. Будет так, как решит учредительное собрание.