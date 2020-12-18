Ведомство Макея обещает "ответ" на новые санкции ЕС
Режим Лукашенко подготовил "ответные меры" в качестве реакции на новые санкции Евросоюза, некоторые из них носят, по утверждению МИД РБ, чувствительный характер.
"Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - заявил в пятницу ТАСС начальник управления цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.
Глаз также заявил, что решение Евросоюза о введении очередного пакета санкций в отношении Беларуси является недальновидным и не позволит достичь поставленной цели.
"Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС. Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас", - подчеркнул он.
Как подчеркивает Глаз, режим Лукашенко будет защищать права граждан и интересы юридических лиц, против которых введены новые санкции ЕС.
"Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, но, я бы сказал, просто дискредитируют здравый смысл", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.
При этом в ведомстве Макея называют санкции ЕС "примитивным составным элементом широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну".
"Белорусский партизан"
16:44 18/12/2020
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