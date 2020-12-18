+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Станислав Шушкевич ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Все 10 человек в камере, где сидел его сын, заболели коронавирусом.



Депутат Верховного совета XII созыва Сергей Наумчик сообщил, что первый руководитель суверенной Беларуси Станислав Шушкевич находится на жесткой самоизоляции.

Как написал Наумчик, супруга первого главы независимой Беларуси Ирина ездила в Жодино забирать сына после отбытия им десятисуточного ареста и заразилась от него коронавирусом.

«Теперь и жена и сын отдельно, чтобы не заразить 86-летнего Шушкевича. Оказалось, что все 10 человек в камере, где сидел сын, заболели COVID-19», — отметил Сергей Наумчик.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]