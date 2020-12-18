Станислав Шушкевич ушел на самоизоляцию из-за COVID-19









Депутат Верховного совета XII созыва Сергей Наумчик сообщил , что первый руководитель суверенной Беларуси Станислав Шушкевич находится на жесткой самоизоляции.





Как написал Наумчик, супруга первого главы независимой Беларуси Ирина ездила в Жодино забирать сына после отбытия им десятисуточного ареста и заразилась от него коронавирусом.





«Теперь и жена и сын отдельно, чтобы не заразить 86-летнего Шушкевича. Оказалось, что все 10 человек в камере, где сидел сын, заболели COVID-19», — отметил Сергей Наумчик.



