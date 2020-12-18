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Украина выдвинула условие Тихановской

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью радио «Новое время» заявил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская перед посещением Киева должна четко определиться по вопросу принадлежности Крыма.


По его словам, первым же вопросом от журналистов во время визита на Украину для политика будет: «Чей Крым?». «И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской», — отметил министр. Он добавил, что для сотрудничества с белорусской оппозицией Киеву важно понимать, что она не намерена поддерживать «российскую агрессию против Украины».

Министр подчеркнул, что, выдвигая такие условия, больше заботится о ней самой, нежели о себе. При этом Кулеба заявил, что готов вести телефонные переговоры с экс-кандидатом в президенты в любое время.
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