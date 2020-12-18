Политолог объяснил, что Путин попытался донести до Лукашенко





Такое мнение в беседе с "Московским комсомольцем" высказал политолог Дмитрий Болкунец.





Издание поинтересовалось, что стоит за вчерашними словами президента РФ Владимира Путина, призвавшего политические силы Беларуси к "конструктивному диалогу".





«Россия будет настаивать на той позиции, которую Лукашенко озвучил Путину в Сочи, о транзите власти в Беларуси через изменения в Конституции. Лукашенко свои обещания не выполняет и пытается удержать власть через внесение Всенародного собрания в Конституцию. И я полагаю, что когда Путин говорил о необходимости диалога, он подразумевал диалог с теми, кто находится в СИЗО. Есть один риск, который Россия учитывает, но не озвучивает. Если Лукашенко навяжет обществу свой вариант Конституции, который он сам придумает, то это приведет к новым протестам», – утверждает Болкунец.