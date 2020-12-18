+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Политолог объяснил, что Путин попытался донести до Лукашенко

Россия будет настаивать на транзите белорусской власти через через изменения в Конституции.


Такое мнение в беседе с "Московским комсомольцем" высказал политолог Дмитрий Болкунец.

Издание поинтересовалось, что стоит за вчерашними словами президента РФ Владимира Путина, призвавшего политические силы Беларуси к "конструктивному диалогу".

«Россия будет настаивать на той позиции, которую Лукашенко озвучил Путину в Сочи, о транзите власти в Беларуси через изменения в Конституции. Лукашенко свои обещания не выполняет и пытается удержать власть через внесение Всенародного собрания в Конституцию. И я полагаю, что когда Путин говорил о необходимости диалога, он подразумевал диалог с теми, кто находится в СИЗО. Есть один риск, который Россия учитывает, но не озвучивает. Если Лукашенко навяжет обществу свой вариант Конституции, который он сам придумает, то это приведет к новым протестам», – утверждает Болкунец.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]