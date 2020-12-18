Главные выводы из выступления шефа КГБ на "Гродно Азоте"

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Тертеля послали делать чужую работу

«Я не оратор, моя жизнь прошла в службах, которые обычно остаются в тени. Но это требование главы государства, чтобы наши граждане были информированы о ситуации в стране. Спецслужбы самые информированные, после президента, о ситуации в стране. Глава КГБ — второе лицо в стране по информированности, поэтому я перед вами выступаю».





Можно, конечно, только приветствовать, что хоть кто-то из власти готов к прямому диалогу. Но в то же время при всей осведомленности председателя КГБ использование его в роли политинформатора не может не вызвать удивления. Условно говоря, это как если бы кого-то из руководителей идеологической вертикали на денек командировали в спецслужбу и поставили задачу самостоятельно раскрыть шпионскую сеть.





В Беларуси создана армия политруков. Послав на предприятие председателя КГБ (который, по собственному признанию, «не оратор»), власть расписалась в том, что профессиональные идеологи проваливают поставленную перед ними задачу.





Собственно, Тертель и сам это признал: «Да, мы проигрываем информационное пространство. Молодежь в основном смотрит, к сожалению, интернет».





Беларусь рассматривается как ключ к региону

«Мы на разломе интересов Востока и Запада. Польша называет нас своим «подбрюшьем». Россия нас называет «Смоленские ворота», прямой выход к Москве. Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если Россия здесь будет доминировать — это будет серьезный удар по Украине. Мы находимся в центре разделения мира».





Такой вполне себе суверенный посыл: мы не собираемся ни под кого прогибаться. В целом из опубликованных цитат не следует особое отношение к России, которая в выступлении Тертеля выглядит не ближайшим союзником, а одним из геополитических игроков, который имеет целью подчинить Беларусь своему влиянию. Проблема в том, что политика высшего руководства нашей страны в последние месяцы этому очень способствует.





Теории заговора

«Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии».





Вторжение в страну, которая находится под российским «ядерным зонтиком»? Серьезно? Или речь о том, что Кремль пришлет «зеленых человечков»?





Неизвестно, верит ли сам Тертель в подобные сценарии. Но другим предлагает поверить. Собственно, это не личные домыслы председателя КГБ, а пропагандистский тезис, который достаточно широко транслируется в последние месяцы. «Угроза войны» активно используется тоталитарными и авторитарными режимами в качестве обоснования собственной незаменимости. Но в белорусском случае это выглядит раздуванием слона даже не из мухи, а на пустом месте.





Касаясь пандемии, Тертель также рассказывает о еще одном средстве борьбы за власть в мире: «Кто навяжет свою вакцину, тот будет диктовать условия в мире». Однако уже сейчас существует несколько вакцин против коронавируса. С учетом дефицита мощностей – невозможно одномоментно произвести необходимое количество доз – будут востребованы и американские разработки, и российские, и европейские, и китайские. Так что, «навязать и диктовать» не сможет никто.









Обоснование расстрела демонстранта

«Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки — видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно».





Напомним, изначально МВД утверждало, что Александр Тарайковский погиб, пытаясь бросить в силовиков взрывное устройство, которое сработало у него в руках. Потом была опубликована видеозапись, опровергающая эту версию. Теперь, оказывается, «целенаправленное стояние перед ОМОНом» – достаточное основание для «блюстителей порядка», чтобы открыть огонь на поражение.





Резюме

Но самым главным в этой истории является не то, что сказал председатель КГБ. Как отмечает НН, «реакция присутствующих работников на выступление Тертеля была резкая, вопросы звучали исключительно критические, а единые аплодисменты за время встречи прозвучали после одного из таких резких вопросов».





Это свидетельствует: попытки посеять в обществе страх имеют весьма ограниченный успех, если уж на встрече с могущественным шефом спецслужбы люди не втягивают голову в плечи, а вступают в полемику. Популярность властей и доверие к ним остается на довольно невысоком уровне. Значит, проблему нынешнему руководству Беларуси стоит искать не вовне, а в себе.