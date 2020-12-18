Новые данные о кибератаках в США: Конгресс проведет расследование









Об этом сообщает издание The Hill.





Главы обоих комитетов уже проинформировали американские разведслужбы, что намерены заняться этим делом.





Минимум три штата США подверглись кибератаке со стороны российских хакеров, из-за чего пострадали несколько федеральных ведомств США.





Как сообщает Politico, хакеры могли получить доступ к сетям министерства энергетики и Национального управления по ядерной безопасности США.





Подозрительная активность была обнаружена в сетях некоторых подразделений указанных ведомств, в том числе в сетях Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая ведет секретные работы по ядерному оружию, указано в сообщении.





Ранее сообщалось, что хакеры, работающие, предположительно, на российское правительство, взломали Министерство внутренней безопасности США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.