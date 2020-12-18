«Народный трибунал» был анонсирован достаточно давно. Первоначально эта дата планировалась, как отправная точка для условного суда народа над теми, кто этот народ убивал, насиловал, пытал. Но позже появилась еще одна цель, пишет ej.by





После тактической децентрализации протестных акций по дворам, «Народный трибунал» должен стать своеобразной демонстрацией единого и все еще страшного для власти народного кулака. По-прежнему мирного, но тем не менее страшного. Насколько реально выполнимы эти две цели.

Будет ли трибунал?

Понятно, что никакого судилища или линчевания силовиков на улице не будет. Этого по-прежнему никто не хочет, хотя власть вот уже четыре месяца именно этим и пугает ОМОН, который на фоне подобных сказок выглядит все хуже и хуже. За последние месяцы прозвучало столько страшных угроз для них и для страны, что потеряться в такой массе страшилок стало проще, чем сложить их все хоть в какой-то, хоть самый простой, примитивный логический пазл. Многие сотрудники милиции уже реально перестают понимать, от кого и, главное, кого они защищают. Последний марш пенсионеров – реальное тому подтверждение.





До последнего времени власти не трогали пенсионеров. Это было ниже достоинства тех, кто отдает приказы. Но когда падаешь, и раз за разом пробиваешь одно дно за другим, о достоинстве думаешь все меньше и меньше. Поэтому все прекрасно понимали, что рано или поздно костлявая рука доберется и до стариков. Но если сама власть уже давно готова падать хоть в преисподнюю, то вот белорусская милиция, похоже нет.





Пенсионеры, вышедшие на марш в минувший понедельник, прекрасно понимали, как рискуют, что рано или поздно возьмутся и за них. Они видели, они знали, на что способны люди в балаклавах. У многих дети и внуки уже побывали под «демократизаторами», как сами милиционеры называют дубинки. Но когда пенсионеров окружили тысячи силовиков (по сотне на каждого старичка или старушку), никто из них не испугался. Они просто стали водить вокруг елки хоровод и петь. Их, конечно, всех загрузили, но бить не решились. В РУВД пенсионеры тоже не испугались, пели песни, читали стихи. Одна старушка, 80 лет, наизусть всего Есенина прочитала. Какая-то сотня с лишком стариков начисто уделала тысячи балаклав. Многим сотрудникам милиции, кто «паковал» и кто потом охранял и составлял протоколы, реально было стыдно. Не всем, конечно, но очень многим. Сотрудники милиции не просто вступали в душевный беседы, многие оправдывались, когда их спрашивали, зачем они все это делают, почему тут стоят.





«А что мы можем сделать, куда мы пойдем, нам ведь за учебу придется деньги отдавать…» Приблизительно такие оправдания звучали, как рассказывают сами задержанные пенсионеры. То есть лояльность силовиков к Лукашенко держится исключительно на страхе: одни боятся расправ со стороны протеста – «они вас на части разорвут», другие боятся расправы со стороны самой власти. Идейные если и остались, то считанные единицы.





Ситуация в стране такова, что реального трибунала сейчас и не нужно. Как и не нужно огромного количества протестующих. Протест месяц походил по дворам, власть успокоилась и начала думать, что все уже в прошлом. Ведь Лукашенко именно того и хочет, чтобы протест стих и тогда он сможет вести какие-то переговоры и проводить реформу Конституции (вернее, их имитацию) с теми, кто останется. Это очень важный момент – вести все эти действия именно как победитель, а не как проигравший.





Если судить по последнему воскресенью и по понедельнику, когда загребли пенсионеров, не важно, сколько выйдет на улицы 20 декабря: 1 тысяча человек, 10 тыс., 100 тыс., или миллион. Конечно, чем больше, тем лучше, но сколько бы не вышло Лукашенко все равно будет проигравшим. Ведь он уже не может чувствовать себя спокойно, даже когда пара сотен пенсионеров выходит. Раньше мог позволить себе не обращать внимание на тысячи, а теперь и две сотни для него много. Помните, как рабочие МЗКТ кричали ему «Уходи», а он в ответ величаво: «Можете еще покричать». Тогда он еще был уверен, что вот пройдет пара недель, в худшем случае месяц, и все это закончится. А тут четыре месяца прошло, Всенародное собрание на носу, а конца протестам не видно. В такой ситуации





даже хрупкая Ольга Хижинкова вызывает животный страх,





и читающая стихи Есенина 80-летняя пенсионерка. и возвращающиеся с репетиции дети, и даже висящие на балконе трусы В таком состоянии нельзя находиться вечно. Любое обострение этого страха может стаnь для власти последним.

Поэтому «Народный трибунал» в любом случае удастся.

Ведь ровненько к нему ЕС согласовал новый санкционный список, в куда вошли не только новые лица, но и первые приближенные частные компании. Например, «Дана холдинг» является международной структурой и в сфере ее интересов Беларусь занимает совсем небольшое место. А санкции ведь ударят по всему холдингу и ударят очень ощутимо.





Как раз к «Народному трибуналу» были опубликованы и новые видеосвидетельства преступлений силовиков, на которых отчетливо видно, что применение силы, гранат и резиновых пуль было необоснованным. К трибуналу было опубликовано еще очень много документов, проведены экспертизы голосов в слитых переговорах определенных лиц. Каждый день приносил свой «сюрприз». Даже осуждение на 13 суток преподавателя БГУ, который, как установил суд, не участвовал в акции, а просто «мысленно поддерживал его» сыграет свою роль.

Народный кулак

Власть думает, что народ начал успокаиваться. В минувшее воскресенье даже метро не стали блокировать и интернет ограничивать. Видно, кто-то из советников шепнул, что все, конец. Тем более, что Новый год на пороге и никому не хочется провести праздники на Окрестина или в СИЗО.





Наверное, по этой же причине в воскресенье, 20 декабря, протестующие опять пойдут в центр на единый марш. Удастся ли им собраться, или их опять на подступах обложат и упакуют – не суть важно. Уже одно то, что в воскресенье власть почти наверняка опять заблокирует станции метро и ограничит интернет, будет свидетельствовать, что вторая цель также достигнута. Это будет означать, что народ только показал свой грозный кулак, как власть опять в страхе пригнулась. Этот страх, при полном отсутствии оного у второй стороны, даст понять всем, что «Народный трибунал» удался. Народ в любом случае встретит Новый год в окружении друзей и близких, даже если будет в СИЗО или на Окрестина. А вот власть праздники проведет в окружении страха, расслабиться ей, походе не светит.



