Сидоревич: Лукашенко добивается сделки с Ватиканом

17 декабря Лукашенко встретился с Апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти, который прибыл в Минск в качестве спецпосланника Папы Римского Франциска.





"Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники - болеть нам некогда. Но если что - сразу к нам", - передал привет Папе Римскому Лукашенко.





Лукашенко назвал визит Гуджеротти хорошим знаком: "Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть".





Зачем Папа Римский отправил Минск своего миссионера? Свою версию «Белорусскому партизану» предложил историк Анатолий Сидоревич.





- Гуджеротти, в отличие от нынешнего нунция, опытный ватиканский дипломат: он был в Беларуси нунцием пять лет, потом – нунцием в Украине, а сейчас - нунций в Лондоне.





Тут такой расклад. Митрополит Тадеуш Кондрусевич находится в оппозиции, мало того, лишен Отечества (в изгнании? в изгнании). Будь я Папой Римским, я бы позвал в Ватикан на частную аудиенцию митрополита Тадеуша и возложил бы ему на голову красную шапку – кардинальскую. Это был бы такой сильный жест! Но этот иезуит на такой жест осмелиться не может.





Ходят слухи, что якобы белорусские власти добиваются от Ватикана уступок, а именно: чтобы Ватикан прибрал митрополита Кондрусевича. 3 января 2021 года Тадеушу Кондрусевичу исполняется 75 лет, в соответствии с каноном он должен подать прошение об отставке на имя Папы Римского, а тот поступает уже как захочет – принимает или не принимает отставку. В Минске хотели бы поменять Тадеуша Кондрусевича на кого-то другого. Но не на Юрия Кособуцкого – нынешнего генерального викария, тем более, что владыка Юрий также ведет себя достаточно мужественно.









Ходят слухи, что митрополитом Минским и Могилевским может стать владыка Кирилл Климович – иркутский бискуп, у которого самая большая в мире по территории диацезия, но самая малонаселенная католиками. Знакомые в среде греко-католического духовенства говорят, что такое возможно. Но что выиграет Минск в случае возвращения владыки Кирилла, не знаю: очень верный католик и также нетрусливый человек. Он потомок тех, кого в свое время большевики выслали в Казахстан. Все четверо главных российских епископов, в том числе и Климович, либо дети ссыльных, либо ссыльные.





- То есть, миссия Клаудио Гуджеротти – закрыть конфликт между официальным Минском и Ватиканом?





- Лукашенко добивается отставки Тадеуша Кондрусевича и получить некое подобие Вениамина во главе Католической церкви. Но Вениамин - это Вениамин, но ожидать, чтобы перед ним так пластался католический владыка – труднее, значительно труднее. Хотя и католические владыки разные бывают.



