Правозащитники назвали имена новых политзаключенных. Сейчас их 157
В Беларуси появились еще двое политических заключенных.
Это Тихон Клюкач и София Малашевич, которые 6 сентября на «Марше единства» в Минске рисовали баллончиком с краской по щитам спецсредств заграждения.
Тихона и Софию обвиняют по ч. 1 ст. 342 (организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Они содержатся в СИЗО Жодино.
19:42 17/12/2020
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