



Директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич не исключает того, что накануне Всебелорусского народного собрания может наступить период деэскалации, во время которого выйдет на свободу часть политзаключенных.





— Такая вероятность существует, в том числе могут выпустить часть политзаключенных, а кого-то из тех, кто уже приговорен к каким-то срокам, могут амнистировать. Такую более спокойную атмосферу, возможно, попытаются создать перед собранием, потому что проводить его в условиях жестких репрессий — это значит, опять загонять в узкое гетто самых преданных сторонников и тех, кто имеет какие-то выгоды от существующей системы.





По моим оценкам, таких людей совсем не много, не более 20%. А политику властей в отношении протестующих поддерживают еще меньше — до 15%. Многие даже из тех, кто поддерживают Лукашенко, не согласны с тем, как он проводит репрессии, — отметил доктор политических наук в экспресс-комментарии «Салідарнасці».





В случае, если власти не пойдут на деэскалацию, по его мнению, может появиться и четвертый пакет санкций Евросоюза. При этом эксперт не согласен со скептиками, считающими санкции ЕС нерезультативной формой воздействия на белорусские власти.





— Очевидно, что санкции действуют. На них появляется реакция властей, видно, что они этим озабочены. Кстати, деэскалация также может стать возможным результатом санкций.









В целом, ухудшение отношений с Западом, которое мы наблюдаем, нанесет ощутимый удар по белорусским властям и экономике страны. И санкции — только вершина айсберга.





Кроме них есть уже декларированное прекращение сотрудничества по линии Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, остановка программ технической помощи. В результате этого Беларусь не получит миллиарды. Заметно ухудшается бизнес-климат, европейские компании перестают вкладывать в нашу экономику, сократятся туристические потоки.





Наличие санкций само по себе сразу указывает на наличие в стране проблем, — заявил Казакевич.





В комплекс мер по борьбе с режимом он включает и внутренний протест, который, вопреки заявлениям некоторых экспертов, никуда не делся.





— Понятно, что конкретно уличный протест сейчас пойдет на спад. Это связано и с погодой, и с наступающими праздниками. Но ни одна из проблем, которая вызвала протест, не решена. Есть данные ряда социологических опросов, которые показывают, что доверие к Лукашенко, его рейтинг и оценка его политического курса остаются крайне низкими.





Поэтому негатив к властям будет накапливаться и приобретать другие формы: саботирование различных мероприятий, которые инициирует государство, неисполнение обязательств перед государством, отток инвесторов, продолжение перевода бизнеса, — перечислил политолог.