



воспринимаю его как предательство и плевок в лицо беларусов. "Если у вас есть желание спросить у меня, как я отношусь к тому санкционному списку, который утёк из администрации ЕС, я вам отвечу:





ЕС имел на руках ВСЕ необходимые для атаки на режим кейсы, причём детально проработанные и подтверждённые юридическими департаментами.





Но по какой-то причине

все серьезные кейсы удалены, а некоторые «кошельки» Лукашенко вычеркнуты в последний момент - один из них вычеркнут шариковой ручкой (!), то есть, после всех согласований.

Наверное, пришло время атаковать не только Остервенелого Баяниста, но и «партнеров», которые ведут себя, как минимум, странно, а, как максимум, подло", — написал Халезин.







