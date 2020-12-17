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Карбалевич о визите посланника Папы Римского: В этом конфликте Лукашенко победил

Обозреватель Валерий Карбалевич прокомментировал приезд в Беларусь папского посланника.


«Александр Лукашенко принял специального посланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти.

Можно предположить, что он приехал решать конфликт вокруг главы католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича, которого власти не пустили в страну. 

Недавно Кондрусевич заявил, что собирается в отставку. Это значит, что Ватикан не настаивает на его возвращении в Беларусь. Папа не хочет идти на конфликт с официальным Минском», — пишет Валерий Карбалевич.

По мнению обозревателя, Клаудио Гуджеротти полне мог приехать, чтобы обсуждать кандидатуру нового главы католической церкви в Беларуси.

«Возможно, скоро мы узнаем его фамилию. Судя по всему, в этом конфликте Лукашенко победил», — считает Валерий Карбалевич.

Ранее Телеграф сообщил, что митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава католической церкви в Беларуси, рассказал, что передаст Папе Римскому прошение об отставке.

Об этом стало известно из интервью митрополита католическому информагентству KAI, передает Белапан.
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