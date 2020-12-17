Александра Арановича, ему предъявили новое обвинение — подготовка к участию в массовых беспорядках (п. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса). Такие же обвинения на днях предъявили политзаключенным Игорю Лосику и Николаю Статкевичу, а еще ранее Сергею Тихановскому. Как сообщила " Весне " мама политического заключенного, ему предъявили новое обвинение — подготовка к участию в массовых беспорядках (п. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса). Такие же обвинения на днях предъявили политзаключенным, а еще ранее





Срок содержания под стражей Александра Арановича по первому обвинению по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) на днях заканчивался, но сейчас политзаключенный останется под стражей еще на неопределенный срок. За решеткой он находится уже седьмой месяц.





Маму и отца Александра в начале декабря вызвали на допрос в Следственный комитет в Минске по новому обвинению сына — подготовка к участию в массовых беспорядках.





Как рассказала мама политзаключенного Галина Ивановна, следователь спрашивал у нее, почему Сергей Тихановский и Александр были одеты в похожую одежду на избирательном пикете в Гродно: в темную ветровку и джинсы.





На допросе ей даже показывали фотографию, где Александр Аранович и Сергей Тихановский стоят рядом на пикете в Гродно 29 мая. Следователь объяснял по фотографии матери, что они одинаково одеты.





Также у нее спрашивали, платил ли Тихановский деньги ее сыну, участвовал ли Александр в создании ютуб-канала "Страна для жизни", получал ли он от этого деньги.





По словам Галины Ивановны, вопросы следователя у нее вызвали только удивление.





Галина Ивановна рассказала, что ее сын не признает вину и с самого начала отказывается от дачи показаний, пользуясь правом не свидетельствовать против себя по статье 27 Конституции. Мать узнает новости о сыне только из его писем, так как адвокат находится на подписке о неразглашении.





Сам Александр пишет, что эти уголовные дела — результат бурной фантазии следователей.





Напомним, 38-летнего стародорожанина, водителя автодома "Страна для жизни" задержали 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидатки в президенты Светланы Тихановской.





Тогда сотрудниками милиции был задержан и руководитель инициативной группы, блогер Сергей Тихановский, а также еще как минимум 15 граждан, принимавших участие в данном пикете.









Первоначально было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по статье 364 Уголовного кодекса. Однако по истечении 10-суток уже в минском следственном изоляторе №1 семерым участникам мероприятия, в том числе Александру Арановичу, было предъявлено обвинение по статье 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях).