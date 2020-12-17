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Марголин: Возможно, Шкляров расчитывает на закрытие уголовного дела

Руководство страны рассматривает политзаключенных как товар, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Возможно, Шкляров расчитывает на закрытие уголовного дела
Шкляров во время "круглого стола" с Лукашенко в СИЗО КГБ
– В интервью «Эху Москвы» Шкляров очень польстил Лукашенко. В чем видите причины таких его высказываний?

– Первая причина очевидна: незакрытое уголовное дело. При тяжело больной матери в Беларуси, при надежде вновь ее увидеть, говорить резкие слова о Лукашенко – опасно.

Второй момент: Шкляров жил в США и всей подоплеки деятельности Лукашенко не видел. Да, он встретился с ним, посмотрел ему в глаза, но того опыта, который пережили белорусы, не имеет. Поэтому у него сложилось субъективное мнение. 

Со Шкляровым можно согласиться, что Лукашенко производит впечатление "крутого мужика" – особенно на тех, кто в нашей стране не жил. Человек, который 26 лет топтал Конституцию, не обращал внимание на народ – наверное, его действительно можно назвать "крутым". 

Но совсем другое дело назвать Лукашенко "очень умным" или мудрым. Вот с этим утверждением я поспорил бы.
 
– Высказывания Шклярова с удовольствием процитировал телеграм-канал «Пул первого». В соцсетях звучат догадки, что белорусские власти могли чуть ли не нанять Шклярова на работу…

– Это конспирологические теории, которые стоит рассматривать в самую последнюю очередь. Если есть простые объяснения, то не надо искать сложных. 

Но, наверное, Шкляров понимал, что его интервью могут заметить, и возможно оценят, закрыв уголовное дело. Думаю, как опытный политтехнолог, он рассчитывал обратить на себя внимание.


– В Беларуси политзаключенных героизируют, многого от них ждут. Пример со Шкляровым демонстрирует, что это ошибочное отношение?

– В других странах политзаключенные – это действительно люди с убеждениями, которые годы, а порой и десятилетия воюют с режимом. В Беларуси же сегодня политзаключенным может стать человек, который вывесил флаг на балконе или просто не в то время шел в магазин за хлебом.  

Поэтому рассчитывать, что все наши политзаключенные – лидеры и народные герои, которые могут повести за собой, немножко наивно.

Хотя, безусловно, там есть люди, которые заслуживают такого отношения: Статкевич, Северинец, ряд других фигур. Те же Бабарико и Колесникова – люди, которые осознанно пошли против власти и не изменяют своим убеждениями. 

Думаю, если бы Бабарико пошел бы на какие-то уступки, то уже давно был бы на свободе. Стойкость этих людей, безусловно, заслуживает уважения и восхищения.

– После известного приезда Лукашенко в СИЗО КГБ политзаключенных начали выпускать, но потом этот процесс остановился. Почему? 

– Политзаключенные для власти – это товар. Вопрос в том, как говорил Остап Бендер, что раньше: деньги или стулья? Лукашенко попробовал сначала предъявить товар: отпустил несколько человек в расчете на то, что будут какие-то послабления со стороны внешних партнеров. 

Не увидев их, он прекратил освобождение политзаключенных: не хочет расходовать "товар" без всякого барыша.
"Белорусский партизан"
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