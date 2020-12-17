По его словам, если бы «они хотели сделать, то довели бы дело до конца».





«Что касается этого пациента в берлинской клинике <...>. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы хорошо это знают и пользуются телефоном там, где считают нужным»,— сказал господин Путин.





«Пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это верно, то это правильно, что спецслужбы за ним присматривают»,— заявил Путин.





«Кому он нужен-то? Если бы хотели, они бы довели дело до конца»,— сказал он об отравлении Алексея Навального.





Владимир Путин во время ответа не назвал Алексея Навального по имени. Он использовал выражение «пациент в берлинской клинике».





Отдел расследований ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel пришли к выводу, что к предполагаемому отравлению Алексея Навального причастны восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения, действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ.





По данным расследования, этим занимались Алексей Александров («Фролов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Станислав Макшаков, Иван Осипов («Спиридонов»), Владимир Паняев, Олег Таякин («Тарасов»).





Выводы о причастности этих людей сделаны на основе проверок баз телефонных переговоров, авиабилетов и других данных с черного рынка.







