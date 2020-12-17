Класковский: "Кошелькам Лукашенко" становится неуютно

Александр Класковский на Naviny. В МИДе, вероятно, уже пишут очередную отповедь в духе: нам все нипочем. Но на самом деле это не так, пишет на Naviny.





«Альтернативные силы» предлагали в очередной пакет санкций ЕС большее число персоналий и компаний, отметил в комментарии для Naviny.by директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич.





По его прогнозу, если Минск не приступит к смягчению внутренней ситуации, то стоит ожидать разработки четвертого пакета санкций.









Конечно, ручные белорусские «олигархи» не осмелятся бунтовать, требовать от властной верхушки каких-то уступок Западу, но сами возможности этих «кошельков» могут быть урезаны, что скажется на ресурсах режима.





Как поведет себя белорусское руководство в условиях, когда санкционное давление усиливается? До сих пор доминировала задиристая риторика. В частности, министр иностранных дел Владимир Макей грозил чувствительными ответными мерами.





«Эскалация Минску ничего не даст. Это не только потеря балансира в отношениях с Россией, но и прямые финансовые, экономические потери», — говорит Казакевич.





В отличие от ряда других экспертов, он прогнозирует, что сейчас, сбив протесты, власти, которые, видимо, все же понимают, что от насилия слишком много минусов, «попытаются деэскалировать» внутреннюю ситуацию. В том числе с учетом того, что приближается Всебелорусское народное собрание.





…В любом случае западное давление само по себе, конечно, не способно изменить или раскрошить систему Лукашенко. Но сейчас и Москва, похоже, не настроена безоговорочно его поддерживать, а тем более вкладывать в столь неперспективного партнера большие деньги.





Экономический ресурс его власти будет истончаться, а политическое давление со стороны недовольной части общества, скорее всего, не ослабнет. И в комплексе эти факторы будут неизбежно подтачивать режим.