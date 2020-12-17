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Подстелил соломки: Путин заявил, что в выборы в России будут вмешиваться

Два сапога - пара. Путин, как и ранее Лукашенко, заявляет, что в выборы в России будут вмешиваться.


«Мы сможем противостоять, только если большинство россиян будут понимать, что это вмешательство и что мы должны ему противостоять» — заявил Путин на сегодняшней пресс-конференции.

При этом Путин цинично заметил, что Россия беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах и главное, «чтобы россияне были уверены в прозрачности и открытости выборов».
Источник: echo.msk.ru
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