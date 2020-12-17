



«Мы сможем противостоять, только если большинство россиян будут понимать, что это вмешательство и что мы должны ему противостоять» — заявил Путин на сегодняшней пресс-конференции.





При этом Путин цинично заметил, что Россия беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах и главное, «чтобы россияне были уверены в прозрачности и открытости выборов».







