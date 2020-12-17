Координационный совет озвучивает стратегию борьбы в ток-шоу «Каждый из нас» на телеканале Белсат.





Что сегодня делает Координационный совет, чтобы в Беларуси наконец произошли исторические изменения?





Как подтолкнуть режим к переговорам или что вынудит Лукашенко убежать?





Как быть с тем, что международные санкции могут ударить по благосостоянию белорусов? И чего не хватало для эффективного давления на Лукашенко?





Какие пробелы стратегии нужно ликвидировать? Когда ждать перемен и как не обмануться?





В студии ток-шоу «Каждый из нас» собрались члены Координационного совета, чтобы в публичном поле высказаться о самом важном.





В программе принимают участие Светлана Тихановская, Павел Латушко, Максим Баграцов, Виталий Рымашевский, Андрей Егоров, Александр Добровольский и Александр Ярошук.



