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Почобут: Возможно, со Шкляровым заключили контракт и нынче он обслуживает Лукашенко

Белорусские аналитики упорно не хотят верить, что Александр Лукашенко действительно понравился бывшему политзаключенному Виталию Шклярову.


Высказывания Шклярова стали для многих неожиданностью: политзаключенный был осовобожден лишь после звонка главе Беларуси госсекретаря США Майка Помпео. Долгое время политтехнолог, вернувшийся в США, хранил молчание, а в первом интервью после освобождения польстил Александру Лукашенко.

Журналист Анджей Почобут объяснил произошедшее так:
 
– Первое что пришло в голову – с ним заключили контракт и нынче он обслуживает Лукашенко. Как политтехнолог.

По мнению журналиста, для профессионала из этой сферы задача «попробовать поправить образ политика максимально дискредитировавшего себя в глазах общественного мнения» – это вызов.

– А если этот кто-то сидит в тюрьме и парится от безделья? Почему бы не поразмыслить над такой занимательной темой? Нужно только ее ловко подбросить и даже вербовать не надо. Спросили совета, похвалили, предложили изложить идеи и сотрудничество закрутилось. Дальше формальности, – считает Почобут.

Однако по мнению журналиста Шкляров с поставленной задачей не справился.

– Если действительно отбеливание Лукашенко теперь проект, в котором участвует Шкляров, то с профессиональной точки зрения начало слабенькое вышло. Лизоблюдов и в РБ хватает. То, что говорил Шкляров, раньше уже говорил, например, Воскресенский... Может, Лукашенко и приятно, когда его хвалят, подлизываются к нему, превозносят, только на общественное мнение это скорее отрицательно влияет. Ну кого может убедить такая неприкрытая и жалкая лесть? – считает Почобут. – Отбеливание Лукашенко пока mission impossible, а на Итана Ханта Шкляров совсем не похож.
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