+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Спецпосланник Папы Римского приехал в Минск на встречу с Лукашенко

Спецпосланник Папы Римского Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск и встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Клаудио Гуджеротти снова в Минске.


Сегодня архиепископ встретится с президентом", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого" в четверг.

Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси до 2015 года. 

Как сообщалось, в начале ноября во время вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Беларуси Анте Йозичем белорусский президент призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом.

Это заявление Лукашенко прозвучало после его критики в адрес лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который, по словам президента Беларуси, "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Ранее Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно".
Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]