Спецпосланник Папы Римского приехал в Минск на встречу с Лукашенко

Клаудио Гуджеротти снова в Минске.









Сегодня архиепископ встретится с президентом", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого" в четверг.





Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси до 2015 года.





Как сообщалось, в начале ноября во время вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Беларуси Анте Йозичем белорусский президент призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом.





Это заявление Лукашенко прозвучало после его критики в адрес лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который, по словам президента Беларуси, "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Ранее Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно".