Спецпосланник Папы Римского приехал в Минск на встречу с Лукашенко
Спецпосланник Папы Римского Клаудио Гуджеротти прибыл в Минск и встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Клаудио Гуджеротти снова в Минске.
Сегодня архиепископ встретится с президентом", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого" в четверг.
Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси до 2015 года.
Как сообщалось, в начале ноября во время вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Беларуси Анте Йозичем белорусский президент призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и подтвердил готовность к углублению взаимодействия с Ватиканом.
Это заявление Лукашенко прозвучало после его критики в адрес лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, который, по словам президента Беларуси, "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Ранее Кондрусевич заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно".
12:25 17/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение