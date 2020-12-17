







"Павел Белоус, член основного состава КС, вызван завтра, 18 декабря, на допрос в Следственный комитет к 9:30", - отметил пресс-секретарь.





Родненков уточнил, что Белоус идёт в СК вместе со своим адвокатом.





Как сообщалось, на этой неделе Главное управление Следственного комитета Беларуси вызывало на допрос председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца.





Глава БАЖ был допрошен в качестве свидетеля по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь").





Бастунец подписал соглашение о неразглашении материалов дела, поэтому подробностей сообщить не может. Он является членом основного состава Координационного совета.





По факту создания Коордсовета в Беларуси в августе было заведено уголовное дела по ст. 361 УК.





В настоящее время фигурантами данного дела являются члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак, (они содержатся под стражей), а также адвокат Илья Салей, которого отпустили под домашний арест. По статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности объявлена в межгосударственный розыск экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.