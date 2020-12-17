Адвокату Илье Салею продлили домашний арест на два месяца





Илья Салей — юрист штаба Бабарико и адвокат Марии Колесниковой. Его задержали в начале сентября по "делу Координационного совета" вместе со вторым адвокатом — Максимом Знаком. После встречи Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с политзаключенными Салею изменили меру содержания: 17 октября стало известно, что он переведен под домашний арест.





"Илья встретит Новый год в одиночестве. Ему запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма", — сообщает пресс-служба Бабарико.



