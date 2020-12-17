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Латушко: Мы получили терабайты видео о насилии силовиков

Член президиума Координационного совета Павел Латушко в эфире телеканала «Дождь» сообщил, что белорусская оппозиция в рамках проекта «Единая Книга Регистрации Преступлений» получила терабайты видео с камер наблюдения в Минске с подтверждением преступлений, репрессий и необоснованного применения оружия со стороны силовиков.


«Мы знаем, кто открыл этот ящик пандоры с насилием», - заявил Латушко.

В эфире были впервые показаны доказательств провокаций, совершенных 9 августа со стороны “спецорганов”.

На записи, сделанной в хорошем разрешении, четко видно, что протестующие не имели при себе никакого оружия, камней или арматуры, вели себя мирно и спокойно. Против мирных людей силовики абсолютно необоснованно применили оружие и спецтехнику, стреляли, протестующих буквально забросали светошумовыми гранатами, безуспешно пытаясь спровоцировать на ответную агрессию.

«Есть свидетельства о том, что задолго до 9 августа власть и силовики спланировали и более масштабные провокации, вплоть до инсценировки захвата «протестующими» Мингорисполкома. Мирный характер протеста и маршрут к Стеле сорвали такие планы», - отметил Латушко.
АФН
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