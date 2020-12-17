+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Средства от премии Сахарова пойдут пострадавшим белорусам - пресс-служба Тихановской

Средства от премии имени Андрея Сахарова, которую вручили белорусской оппозиции, пойдут на помощь пострадавшим белорусам, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.


"Это премия белорусскому народу, так что в любом случае все деньги пойдут на помощь пострадавшим и репрессированным", - подчеркнули в пресс-службе.

Там также прокомментировали вчерашнее выступление Тихановской в Европарламенте. Экс-кандидат заявила, что надо "устранить визы для белорусских граждан, которые едут в ЕС". 

"Речь шла об отмене виз для беларусов - то есть о безвизовом въезде для беларусов в ЕС", - подчеркнули в пресс-службе.

Группа белорусских оппозиционеров стала лауреатами премии им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год. Премию получат инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции - бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. Кроме того, в число белорусских лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Премия им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]