



"Это премия белорусскому народу, так что в любом случае все деньги пойдут на помощь пострадавшим и репрессированным", - подчеркнули в пресс-службе.





Там также прокомментировали вчерашнее выступление Тихановской в Европарламенте. Экс-кандидат заявила, что надо "устранить визы для белорусских граждан, которые едут в ЕС".





"Речь шла об отмене виз для беларусов - то есть о безвизовом въезде для беларусов в ЕС", - подчеркнули в пресс-службе.





Группа белорусских оппозиционеров стала лауреатами премии им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год. Премию получат инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции - бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. Кроме того, в число белорусских лауреатов вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.





Премия им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.