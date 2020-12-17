+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Арест журналистов. Собчак резко обратилась к Лукашенко

Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов.

Речь идет о Катерине Борисевич, Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

«Александр Григорьевич! Журналистам и журналисткам не место за решеткой. Даже если они не нравятся власти. Они оказываются в тюрьме за то, что делают свою работу. Сажая журналистов, вы показываете свою слабость. Но вы не сможете все равно таким образом заставить их молчать, — сказала Ксения Собчак.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]