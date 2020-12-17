Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он один из кандидатов, не допущенных на президентские выборы, он покинул страну еще в июле 2020 года.





Его жена Вероника Цепкало, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской, вместе с детьми уехала из Минска 9 августа. Сначала Цепкало уехали в Россию, потом перебрались в Польшу, но в итоге семья обосновалась в Латвии.





Бытовые вопросы удалось решить быстро: квартира, школа для детей. С Валерием и Вероникой журналисты встретились у ледовой школы, пока их дети занимались хоккеем.





— У нас же дети маленькие, нам надо было, чтобы русские школы были, — говорит Валерий. — А в Польше русских школ нет. В Литве одна при посольстве. Туда не берут... Нам хотелось еще, чтобы страна имела общую границу с Беларусью. Для нас это было важно... Ощущение, что мы рядом, что мы по соседству находимся.





Политическое убежище в Латвии Цепкало пока не запрашивали.





— Мы продали дом, когда входили в эту кампанию, — продолжает Валерий. — Арестована у нас квартира, арестовал пылесос и арестован у нас телевизор. Ну и счета, естественно, тоже.





В Риге Цепкало поддерживают связь с местной белорусской диаспорой, участвуют в акциях поддержки и солидарности.

Вероника Цепкало создала фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси. Организация уже зарегистрирована, собран международный совет директоров.





— Мы показали и доказали нашим трио, что женщины имеют право голоса, что женщины могут быть самодостаточными, поэтому целью фонда далее будет развитие лидерских способностей у женщин, но сейчас главная цель — это помощь тем репрессированным девушкам, которые находятся в тюрьмах сейчас. Кого-то пытали, кого-то насиловали, кому-то нужна психологическая помощь, — говорит Вероника.





Валерий Цепкало продолжает дистанционно работать в собственной компании. Еще летом власти Беларуси объявили его в межгосударственный розыск, — его имя содержится в базе разыскиваемых лиц МВД России. Власти Беларуси обвиняют его в получении взятки.





— У меня компания небольшая есть, мы делаем всемирную биографическую энциклопедию, — рассказывает Валерий. — Основной офис в Минске находится, и разработчики в Беларуси находятся, но сейчас с новыми технологиями эту тему можно продолжать, находясь в любой точке.





Жизнь в Латвии Валерий и Вероника воспринимают как временную и вынужденную меру. Но пока они здесь, есть возможность помочь беженцам из Беларуси, — в Латвии их несколько десятков.



