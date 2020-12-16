Бывшие руководители Литвы: в стране трагическое положение, оставайтесь дома
Бывшие руководители Литвы записали видеообращение к гражданам своей страны. Это бывший глава парламента, профессор Витаутас Ландсбергис, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте. Они призывают литовцев оставаться дома, поскольку из-за пандемии коронавируса в Литве "трагическое положение".
Адамкус говорил о переполненных больницах и многочисленных умерших, Ландсбергис — о "невидимом враге" и ежедневных смертях соотечественников, Грибаускайте — о необходимости соблюдать введённые "серьёзные ограничения". С 16 декабря в Литве ограничены перемещения между населёнными пунктами, разрешены контакты только членов одной семьи. В стране работают продовольственные магазины, аптеки, салоны оптики.
"Сейчас нет легких решений, они коснутся всех, — цитирует слова действующего премьера Ингриды Шимоните Delfi. — Но только если мы сплотимся, мы быстрее преодолеем этот период".
21:58 16/12/2020
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