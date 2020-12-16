Адамкус говорил о переполненных больницах и многочисленных умерших, Ландсбергис — о "невидимом враге" и ежедневных смертях соотечественников, Грибаускайте — о необходимости соблюдать введённые "серьёзные ограничения". С 16 декабря в Литве ограничены перемещения между населёнными пунктами, разрешены контакты только членов одной семьи. В стране работают продовольственные магазины, аптеки, салоны оптики.



