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Армянская оппозиция призвала к общенациональной забастовке

Протестующие призывают к отставке Никола Пашиняна.


Армянская оппозиция в среду призвала своих сторонников присоединиться 22 декабря к общенациональной забастовке с целью добиться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, которого обвиняют в некомпетентности, проявленной в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха, передает «Голос Америки».

Пашинян, пришедший к власти в мае 2018 года в результате мирной революции, принял достигнутое при посредничестве России соглашение о прекращении огня, с тем, чтобы положить конец кровопролитному конфликту между азербайджанскими войсками и формированиями этнических армян за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми примыкающими к нему территориями.

Соглашение, закрепившее ряд территориальных приобретений Азербайджана, вызвало протесты в Ереване. Пашинян признал свою ответственность за итоги конфликта, однако отказался уйти в отставку.

Сотни оппозиционных демонстрантов собрались в столице Армении, скандируя лозунги с требованием отставки премьер-министра. Протестующие призвали к проведению внеочередных выборов и одновременно – к выдвижению временного лидера, который заменил бы Пашиняна.

В среду Пашинян заявил в интервью Радио Свобода, что назначение внеочередных выборов выходит за рамки его полномочий и что принятие этого решения должно быть согласовано с другими партиями, представленными в парламенте страны.
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