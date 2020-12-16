Бывший посол в Аргентине подал в суд на МИД Беларуси

Владимир Остапенко (слева от Александра Лукашенко) во время назначения послом в Аргентине, декабрь 2017 года / БЕЛТА





Остапенко подал в отставку в сентябре в день "тайной инаугурации" Александра Лукашенко. В октябре он подал новое заявление, в котором требовал уволить в связи с нарушением нанимателем законодательства. Лукашенко уволил дипломата в начале ноября. Причиной называется "проступок, несовместимый с пребыванием на дипломатической службе". Остапенко лишили дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.





Иск подан в суд Ленинского района Минска. Нанимателем дипломата был МИД, который уволил его на основании указов Александра Лукашенко. Остапенко хочет изменить формулировку на "соглашение сторон".





Владимир Остапенко входит в Народное антикризисное управление, находится за границей. Он намерен участвовать в процессе по видеосвязи.