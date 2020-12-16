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Литва и Польша договорились далее поддерживать белорусский народ

Страны обсудили ситуацию в Беларуси.


15 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис провел телефонный разговор с главой польского МИД Збигневом Рау.

Стороны обсудили ситуацию в Беларуси и продолжающиеся столкновения между мирными протестующими и милицией, сообщает пресс-служба МИД Литвы.

«Ситуация остается напряженной, аресты продолжаются. Литва и Польша продолжат поддерживать гражданское общество Беларуси и стремление к демократическим изменениям», – заявил Ландсбергис.

Также обсуждалась тема безопасности БелАЭС. Литва добивается, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попала на европейский рынок, и попросила поддержки Польши в этом.
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