Американский Сенат единогласно одобрил назначение заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому Союзу Джули Фишер новым послом США в Беларуси.





Фишер станет первым послом США в Беларуси с 2008 года.





«Белорусский партизан» поинтересовался у международного обозревателя Андрея Федорова: что означает утверждение нового посла США в Беларуси?





- Сенат США одобрил назначение нового посла в Беларуси Джули Фишер. Одновременно Вашингтон не признает Лукашенко «законно избранным президентом». Почему так произошло?





- Во-первых, утверждение посла еще не значит, что он приедет сюда в обозримом будущем. В самом утверждении ничего удивительного нет. Вопрос заключается в дальнейших действия американской стороны.





- Значит, утверждение нового посла совершенно не означает завершение дипломатического конфликта, который длится с 2008 года?





- Нет, дипломатический близок к своему завершению, и, если бы не новые события, которые происходят в Беларуси, уже был бы завершен: страна остается страной, с ней нужно поддерживать контакты. Но, повторюсь, назначение посла еще не означает его приезд и вручение верительных грамот. Ситуация, с моей точки зрения, не до конца понятная, этот шаг пока ни о каких серьезных сдвигах США к происходящему в Беларуси последние месяцы не говорит.





- Можно ли сейчас прогнозировать политику новой администрации Белого дома в отношении Минска?





- Прогнозировать можно, вопрос в том, насколько эти прогнозы окажутся правильными. Если исходить из высказываний Байдена на белорусскую тему (их было несколько), то можно ожидать усиления давления Вашингтона на официальный Минск. С другой стороны, в США тоже понимают, что чересчур сильное давление может вынудить белорусские власти пойти на такое сближение с Россией, которое приведет к слиянию двух стран – по сути, к инкорпорации Беларуси. А это вряд ли в интересах Соединенных Штатов.





В Вашингтоне будут пытаться искать золотую середину, но я не уверен, что она вообще существует. Попытки будут предприниматься, но в чем конкретно будут проявляться – не имею ни малейшего представления.









- В Вашингтоне заявляли, что будут согласовывать санкционную политику в отношении Минска с Евросоюзом. ЕС подготовил третий пакет санкций в отношении белорусских властей – США присоединятся?





- Допустить можно, но уверенности в этом нет: до сих пор уходящая администрация США не присоединилась к санкциям, принятым Европейским Союзом раньше. В США готовится свой Акт о демократии в Беларуси, но это дело будущего. На данный момент сравнительный анализ показывает, что Евросоюз действует жестче.





И потом, последствия присоединения к санкциям Европы, особенно если говорить об экономических санкциях, могут быть иными: у Европы могут быть гораздо более тесные экономические связи с Минском, чем у Соединенных Штатов, поэтому европейские санкции могут ударить гораздо болезненнее, чем аналогичные американские. Об этом можно говорить только в самых общих чертах, и то предположительно, о деталях говорить явно преждевременно





- Чем можно объяснить неспешку Вашингтона с присоединением к европейским санкциям? Внутренними политическими пертурбациями в США или другими причинами?





- Конечно, последние полтора месяца Вашингтону было точно не до Беларуси, по большому счету, ни до кого другого. Понятно, что глобальные вопросы в США не могли оставить без внимания, но ситуация в Беларуси для них вопрос все-таки не глобальный.



