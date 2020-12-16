



Надо полагать, вскоре после новогодних праздников начнутся мероприятия по выдвижению делегатов Всебелорусского народного собрания, пишет политический аналитик Александр Класковский.





8 декабря в Столбцах Лукашенко сообщил, что VI ВНС пройдет в конце января — начале февраля. Скорее всего, на этот счет будет издан президентский указ.





Если ориентироваться на последний аналогичный указ 2016 года, то процедура такова: участники ВНС избираются на районных (городских) собраниях уполномоченных; уполномоченные же избираются трудовыми (воинскими) коллективами, гражданами по месту жительства, общественными объединениями «в соответствии с нормами представительства, установленными районными (городскими) организационными комитетами».





Короче, всем де-факто заправляет местная вертикаль, и довольно мутная процедура до сих пор позволяла чиновникам формировать лояльный контингент. В 2006 году на ВНС пытался попасть тогдашний оппозиционный кандидат в президенты Александр Козулин, в 2010-м — тоже оппозиционный кандидат Владимир Некляев. Оба — безуспешно.





Но тогда поддержка у противников режима была поменьше. Сейчас на многих предприятиях, в организациях настроения не в пользу властей. Да, там боятся бастовать, но в этом случае всё чин чинарем: мы, мол, тоже хотим участвовать в выдвижении делегатов ВНС. Даешь открытость и гласность при проведении собраний в трудовых коллективах! Да, и ведь общественные организации, граждане по месту жительства тоже, по идее, имеют право выдвигать уполномоченных.





В общем, если они мобилизуются и попытаются сыграть на поле властей, то формирование состава ВНС на этот раз может оказаться для вертикали непростой задачкой.









Далее, само проведение ВНС может стать триггером протестной активности. Провести его тайком, как инаугурацию Лукашенко в сентябре, не получится.





Придется принимать усиленные меры безопасности, ограждать «лучших представителей народа» от самого вышедшего на протест народа. В итоге VI ВНС будет выглядеть особенно карикатурно.





Заметьте: Лукашенко хотя и повторяет, что «всё будете решать вы», но перестал упоминать о референдуме по Конституции, а тем более о досрочных новых выборах президента.





Понятно, что выиграть референдум без зашкаливающей брутальности, непрерывных репрессий Лукашенко не сможет. Поэтому иные аналитики (Андрей Егоров, Андрей Елисеев) стали предполагать, что власти за счет какого-то юридического выверта попытаются принять новую Конституцию без плебисцита.





Если же Лукашенко удастся ее протащить, то далее, по замыслу, заработает система, замкнутая на самое себя. Этакий политический перпетуум-мобиле. Или, если хотите, сферический конь в вакууме.





Смотрите, какая изумительная схема. ВНС, который избирается не пойми как (электорат на процесс не влияет), на деле отдает власть президиуму (или как там эту структуру назовут), а фактически — его председателю, который, опять же, не избираем народом и от его воли не зависит. А изменить Конституцию (даже если взбунтуется народ или парламент) нельзя будет без ВНС.





Всё, круг замкнулся. Сколь угодно долгому парению «дорогого Александра Григорьевича» над всеми ветвями власти, по идее, ничего не грозит.





Другое дело, что на практике реализовать эту модель будет весьма сложно. В условиях массового недовольства правлением Лукашенко созданная им политическая система и так под колоссальным напряжением. Эксперимент может ее разбалансировать, пустить вразнос.

Но и оставлять все как есть уже невозможно. Лукашенко поневоле вынужден идти по минному полю. И первые шаги мы увидим уже вскоре.