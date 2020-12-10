Воскресенский 2.0? Что не так с интервью политтехнолога Шклярова





В первую очередь, из-за лестных характеристик в адрес Александра Лукашенко, которого недавний сиделец называет «крепким», «крутым», «невероятно умным».





Солидарность " попыталась без лишних эмоций разобрать наиболее спорные и вызывающие вопросы фрагменты интервью. А также ответить на вопрос, что может стоять за его публикацией?





Что бросается в глаза в первую очередь. В словах Шклярова заметны логические противоречия, недосказанность.





Он рассказывает о тюрьме, как о страшном месте, которое не изменилось с советских времен. В которой сидят люди, получившие неадекватные содеянному сроки. При этом Александр Лукашенко — это невероятно умный, крутой, все прекрасно понимающий человек, который любит Беларусь, как и все мы.





Словно, не благодаря ему тюрьмы и спустя более четверти века все еще напоминают ГУЛАГ, и в них сидят люди, которые, «как и он» любят страну.





Шкляров словно не замечает, насколько абсурдно звучат слова о трепетной отцовской любви человека, который привез в СИЗО сына-подростка, вынудив его пять часов слушать беседы с политзеками.





Есть в интервью и моменты, где Шкляров четко дает понять, в какой ситуации он оказался: «Дело не закрыто», «я до сих пор на крючке», «не могу встретиться с родителями», «мать сильно больна». Все это сильно напоминает классику: «Моргните, если вас взяли в заложники».





Воскресенский 2.0?

Одно из главных впечатлений, которое оставляет интервью с Виталием Шкляровым, — власти пытаются раскрутить новый переговорный проект.





Взять хотя бы финальные слова в интервью, которые можно расценивать, как полноценную заявку на диалог с режимом:





«Нужно не думать о прощении друг друга, условно говоря, власти и оппозиции. А думать о понимании друг друга. И в этом смысле нет другого пути, чем протягивать руку друг другу. Ведь мы все любим Беларусь, только разве что пока не нашли общий язык».





К слову, об этом уже пишут эксперты. Например, политолог Павел Усов: «Оформление нужного поля для «переговорной площадки Лукашенко» продолжается. Как продолжается и создание позитивного имиджа самого диктатора».









Немного конспирологии





Любопытное совпадение. На днях в российской «Новой газете» было опубликовано интервью с адвокатом Шклярова Антоном Гашинским, в котором тот также комплиментарно высказался о Лукашенко:





— А вы сами разочаровались в Лукашенко? Все-таки значительную часть жизни вы провели при его режиме.





— Я вам скажу о тех фактах, которые сам знаю. Лукашенко на сегодняшний день, пожалуй, единственный человек, кто может сохранить независимость Беларуси. Это человек, который практически в одиночку выстраивал эту независимость. В том числе и от России, и от Запада. И смог это сделать, хотя всегда находился под постоянным давлением. (…)





Однозначно Лукашенко надо уважать за то, что он сделал. Да, никто не говорит, что он хороший экономист, но Лукашенко — проницательный политик. При этом очевидно, что методы, которые он использует для защиты власти и сохранения стабильности, в современном мире недопустимы.





Но надо понимать, что не только Лукашенко принимает подобные решения. Мы еще будем пожинать плоды того, что сейчас в его окружении костяк составляют силовики.





Сегодня, после слов Шклярова, то интервью адвоката выглядит своеобразной артподготовкой. Не исключено, что в ближайшее время мы станем свидетелями рождения проекта Воскресенский 2.0.