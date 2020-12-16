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А вы еще помните о деле Втюрина? Кажется, Лукашенко не захотел его миловать

Бывший руководитель Службы безопасности главы государства Андрей Втюрин, которого приговорили к 12 годам лишения свободы, отбывает наказание в исправительной колонии "Витьба- 3"

Андрей Втюрин, архивное фото

Об этом сообщил Sputnik информированный источник.

Бывший заместитель госсекретарь Совбеза и экс-начальник охраны Лукашенко Андрей Втюрин был осужден по резонансному уголовному делу о взятках за поставку в страну телекоммуникационного оборудования. 

По делу были осуждены 16 человек, большинству из них за получение взяток суд назначил от 3 до 12 лет, Втюрин получил самый большой срок.

В числе тех осужденных по делу два бывших банкира – Феликс Касперович и Андрей Подгорный (следствие КГБ им насчитало взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов) получили по 7 с половиной лет колонии.

Экс-глава "Белтелекома" Сергей Сиводедов (в деле сумма взяток не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро) получил 7 лет колонии.

"Информации о том, что его помиловали, нет, Он этапирован в исправительную колонию, где отбывает наказание. Это исправительная колония номер 3 "Витьба", - рассказал собеседник Sputnik.


Где остальные?

По его словам, всех фигурантов этого дела, которым назначили наказание, связанное с лишением свободы, "разбросали по разным исправительным колониям".

К примеру, экс-глава Белтелекома Сиводедов отбывает срок в бобруйской исправительной колонии, бывший банкир Касперович в - могилевской колонии, еще один экс-банкир Подгорный, как и Втюрин находится в ИК "Витьба".

Исправительная колония "Витьба-3" - одно из самых молодых исправительных учреждений пенитенциарной системы МВД Беларуси. "Витьба-3" считается образцово-показательной колонией, принято считать, что именно туда направляют отбывать тех, кто ранее носил погоны. 

В эту колонию часто этапируют и бывших чиновников, бизнесменов, которые осуждены по коррупционным статьям, в настоящее время там находятся несколько осужденных с громкими именами по "делу медиков". 

В свое время в ней отбывали наказание представители оппозиции Александр Козулин, Андрей Санников. В эту колонию попадают только те, кто осужден впервые. В Беларуси в настоящее время насчитывается около 20 исправительных колоний, в которых содержится около 35 тысяч заключенных.

Дело Втюрина и банкиров Верховный суд рассматривал почти четыре месяца.

Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года в момент получения взятки в размере около 140 тысяч долларов от российского бизнесмена за лоббирование интересов при поставке телекоммуникационного оборудования для ДИН МВД, в частности для тюрьмы №8 в Жодино.

По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.
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