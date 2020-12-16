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Инаугурация Байдена пройдет с учетом пандемии коронавируса

Инаугурационный комитет избранного президента призвал американцев остаться дома во время проведения торжественной церемонии

Возведение платформы у Капитолия, на которой избранный президент принесет присягу и станет новым главой государства, началось более чем за два месяца до дня проведения церемонии, 18 ноября 2020 года



Во вторник комитет по инаугурации избранного президента Джо Байдена объявил о соблюдении мер по защите общественного здравоохранения во время инаугурации, которая пройдет в разгар пандемии коронавируса, унесшей сотни тысяч жизней в Соединенных Штатах.

Представители комитета сообщили о совместной работе с Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям. Это, как говорится в заявлении, станет гарантией того что во время инаугурации будут соблюдены «священные американские традиции при обеспечении безопасности американцев и предотвращении распространения COVID-19».

В сообщении комитета говорится, что 20 января Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением «строгих протоколов по охране здоровья и безопасности», далее последует инаугурационная речь Байдена.

«География церемонии будет крайне ограничена, а [концепция] последующего за ней парада будет переосмыслена», - добавили представители комитета, призвав американцев оставаться дома во время празднований в честь инаугурации Байдена.

«Пандемия продолжает оказывать значительное влияние на здоровье населения страны. Американцы повсюду должны вносить свой вклад в замедление распространения вируса: носить маски, оставаться дома и ограничивать участие в собраниях [с другими людьми]. Мы просим американцев участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом», - заявил доктор Дэвид Кесслер, главный медицинский советник комитета.

Остается неясным, будет ли присутствовать на церемонии инаугурации Байдена действующий президент Дональд Трамп. В воскресенье, отвечая на вопрос журналиста Fox News о том, собирается ли он принять участие в церемонии, Трамп сказал что «не хочет об этом говорить».

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вторник в США с начала пандемии было зарегистрировано более 16,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, от которого умерли более 301 200 американцев.
Голос Америки
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