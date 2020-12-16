Евросоюз одобрил третий пакет санкций против режима Лукашенко

«Послы ЕС одобрили новые санкции по Беларуси. 29 человек, семь предприятий. Будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС», сообщил 16 декабря в Твиттере брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк.





Напомним, санкции третьего пакета касаются не только белорусских чиновников, но и ряда бизнесменов, приближенных к Лукашенко.









В любом случае, пока ЕС не разглашает список. Заявление еврочиновники сделают после опубликования решения в Официальном журнале ЕС.





Вот что по этому поводу сказал пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано на просьбу БелаПАН подтвердить информацию об одобрении санкций:





«Санкции утверждаются только после завершения всех формальных процедур по их принятию, этого пока еще не произошло. Все остальное — это внутренние процедуры [принятие решений], которые мы никогда не комментируем. После официального принятия санкций мы сделаем соответствующее заявление».







