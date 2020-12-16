



"За Романа Игоревича Путина 99 из 106 голосов", - сообщили на съезде по итогам голосования делегатов.





В свою очередь избранный лидер партии на съезде пообещал сделать все от него зависящее, чтобы "Россия без коррупции" стала реальной политической силой. Обращаясь к делегатам съезда, он заявил, что членам партии предстоит тяжелая работа по ее регистрации и узнаваемости среди населения РФ.





В ходе съезда единогласным голосованием делегатов было принято решение создать региональные отделения партии в 85 субъектах РФ.





Также, по результатам голосования делегатов, Роман Путин выступит уполномоченным лицом при регистрации партии "Россия без коррупции" в Минюсте РФ.





Участие в учредительном съезде принимают делегаты из 53 регионов России, по два человека от каждого региона (всего 106 делегатов).





Ранее сообщалось, что в ходе съезда единогласным решением делегатов была создана новая политическая партия "Россия без коррупции". В ходе съезда также был утверждён устав и программа партии.





Верховный суд РФ 16 ноября ликвидировал по требованию Минюста политическую партию "Народ против коррупции". Иск Минюста поступил в суд в сентябре. Тогда в партии не знали, с чем связан иск о ликвидации партии, но признали проблемы с отчетностью.





Партия "Народ против коррупции" была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью. Согласно данным, опубликованным на ее сайте, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем. По данным СМИ, он является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ.