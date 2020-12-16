Уже смешно: Двоюродный племянник Путина возглавил новую партию "Россия без коррупции"
Двоюродный племянник президента РФ, предприниматель Роман Путин избран председателем новой политической партии "Россия без коррупции".
"За Романа Игоревича Путина 99 из 106 голосов", - сообщили на съезде по итогам голосования делегатов.
В свою очередь избранный лидер партии на съезде пообещал сделать все от него зависящее, чтобы "Россия без коррупции" стала реальной политической силой. Обращаясь к делегатам съезда, он заявил, что членам партии предстоит тяжелая работа по ее регистрации и узнаваемости среди населения РФ.
В ходе съезда единогласным голосованием делегатов было принято решение создать региональные отделения партии в 85 субъектах РФ.
Также, по результатам голосования делегатов, Роман Путин выступит уполномоченным лицом при регистрации партии "Россия без коррупции" в Минюсте РФ.
Участие в учредительном съезде принимают делегаты из 53 регионов России, по два человека от каждого региона (всего 106 делегатов).
Ранее сообщалось, что в ходе съезда единогласным решением делегатов была создана новая политическая партия "Россия без коррупции". В ходе съезда также был утверждён устав и программа партии.
Верховный суд РФ 16 ноября ликвидировал по требованию Минюста политическую партию "Народ против коррупции". Иск Минюста поступил в суд в сентябре. Тогда в партии не знали, с чем связан иск о ликвидации партии, но признали проблемы с отчетностью.
Партия "Народ против коррупции" была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью. Согласно данным, опубликованным на ее сайте, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем. По данным СМИ, он является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ.
12:41 16/12/2020
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