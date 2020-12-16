Вот т во вторник 15 декабря он заявил: «Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы (коронавируса) никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина.





Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении».





На первый взгляд перспектива реализации идеи Лукашенко выглядит довольно смехотворной: в мире сомневаются в эффективности даже российской вакцины, на создание которой были брошены колоссальные ресурсы.





Чем могут удивить белорусские ученые, когда в западных странах над созданием вакцины от коронавируса бьются лучшие умы?





Но вдруг Лукашенко прав? UDF.BY изучил, как были реализованы прежние его громкие поручения по созданию белорусских аналогов известных продуктов.





Белорусские самолеты

В 2014 году Лукашенко, посещая ОАО «558-й Авиационный ремонтный завод» в Барановичах, поставил перед коллективом предприятия задачу наладить производство вертолетов и самолетов. По его мнению, сделать это можно было бы в кооперации с другими странами.





Но вот уже шесть лет прошло, а о реализации этой затеи ничего не слышно.





Отечественные мобильные телефоны

Пару лет назад Валерий Вакульчик отчитался перед Лукашенко о том, что Комитет государственной безопасности разработал высокозащищенный от прослушивания мобильный телефон.





«Модель не только разработана, но и запущена в серийное производство», — уверял Вакульчик.





Но... С тех пор об отечественных смартфонах ничего не слышно.





Белорусские электромобили

Опробовав в 2017 году последнюю модель Tesla, Лукашенко был так восхищен электрокаром, что распорядился наладить производство белорусских электромобилей как можно скорее.





Его поручение выслушали министр промышленности и руководитель Академии наук.





С тех пор чиновники обещают, что белорусский электрокар почти готов и вот-вот его запустят в серийное производство.





Но на деле электромобиль существуют лишь в нескольких экземплярах и изготовлен из зарубежных комплектующих.





Минувшим летом Лукашенко выразил уверенность, что в ближайшей пятилетке Беларусь будет иметь «свой хороший электромобиль», который будут производить на заводе «БелДжи».





Но, вероятно, белорусов в лучшем случае ждет сборка электрокаров из китайских машинокоплектов.









Белорусские хорошие лыжи

Пшиком обернулись не только вышеперечисленные грандиозные планы. Регулярно проваливается и выполнение задач попроще.





Уже почти как два года назад Лукашенко обещал: в Беларуси к следующей зиме (2020 года) наладят производство хороших отечественных лыж, которые можно будет использовать для массового спорта и подготовки спортсменов.





«Я вам обещаю, что у нас будут хорошие лыжи», – говорил Лукашенко.





Подоплека вопроса заключалась в том, что отечественные «Телеханы» были такого качества, что годом ранее Лукашенко публично заявил своему управделами Виктору Шейману:





«Это ты катайся сам на них. Если кто-то их попросит у тебя — делайте. Но заказывать эти лыжи у тебя силой мы не будем. Это уже дубовые лыжи, ушли эти лыжи уже. Ну да, для пенсионера — может быть».





2021 год уже вот-вот наступит, а «хороших» белорусских лыж что-то не видно.





Но это еще что. Когда-то по поручению властей специалистам Завода горного воска пришлось осваивать совершенно новое в Беларуси направление — мази для лыж.





Тренер по биатлону Владимир Аленишко так оценил тогда первый результат: «Лыжи, которые вообще без смазки, поехали лучше, чем с нашей белорусской».