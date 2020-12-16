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США поддержат белорусскую оппозицию

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган подтвердил поддержку Вашингтоном выступлений белорусской оппозиции, сообщил американский госдеп по итогам участия дипломата в виртуальной дискуссии с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, организованной немецким Фондом Маршалла.


"Они обсудили продолжающийся политический кризис в Беларуси, заместитель госсекретаря Биган подтвердил решительную поддержку США громких призывов белорусского народа к тому, чтобы его голос был услышан при определении судьбы своей страны", - говорится в распространенном госдепартаментом сообщении.

Биган "призвал к диалогу между Координационным советом и белорусскими властями", а также к проведению "подлинно свободных и справедливых выборов под международным наблюдением, безусловному освобождению всех политзаключенных и несправедливо задержанных", отметил госдеп.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста после оглашения результатов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
interfax.by
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