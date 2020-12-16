ГосТВ взялось за патриотизм и вспомнило про народное вече
Телевидение решило активно заняться продвижение идеи государственного патриотизма — необходимость воспитания молодежи, создания патриотических центров и прочих форм «борьбы за умы».
Одним из проявлений этого нарратива стало продвижение неосоветского дискурса с обличением «предателей», «фальсификаторов истории», «героизации нацизма» и бело-красно-белого флага как символа этих явлений. Смысл существования нынешней системы обосновывался борьбой с фашизмом. Об этом говорится в мониторинге нарративов государственного телевидения в Беларуси, который осуществляется Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ.
Другим источником официального патриотизма стал спорт, которому отводилась немало времени в основном эфире. Формировался смысловой ряд «усилия государства в спортивной сфере + успехи спортсменов + официальная символика = патриотизм, чувство гордости за страну». Спортивную тему усилила полемика с МОК по поводу недопуска Лукашенко на олимпийские мероприятия.
После заявлений Лукашенко о повышении статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС), оно продвигалось в качестве высшей формы народовластия, продолжения вечевых традиций. Панегириками в адрес ВНС пытались повысить легитимность мероприятия.
Госканалы стремятся разнообразить формы работы. В частности, уделялось внимание активности «патриотических блогеров». На СТВ сочли авторскую журналистику фирменным стилем канала и расширили практику персональных рубрик. К уже известным телеколумнистам Муковозчику, Азаренку, Артюх и Пустовому добавился блогер Алексей Голиков, который позволял себе критику чиновников с провластных позиций.
Реформаторские установки проявились в усилении роли ВНС. Среди редких примеров альтернативной точки зрения отметим фрагменты высказываний Ярослава Романчука, участвовавшего в программе «ОбъективНо».
Виктор Беляев, Thinktanks.by
09:31 16/12/2020
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