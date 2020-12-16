UDF.BY рассказывает, благодаря каким поводам сотрудник КГБ в 2020-м стал чуть ли не звездой белорусского телевидения.

Дело о «сахарной мафии»

До 2020 года Константин Бычек не был широко известен. В сети можно найти информацию, что следователь с такими именем и фамилией в 2013 году вел дело ксендза Владислава Лазаря, который обвинялся по деле о госизмене. Тогда после проведения нескольких месяцев в СИЗО КГБ ксендза выпустили, а дело до суда, насколько известно, не дошло.





В начале февраля 2020 года Константин Бычек приковал к себе всеобщее внимание, рассказав по государственному телевидению о деле «сахарной мафии». Тогда за решеткой оказались директора четырех сахарных заводов. Бычек в эфире БТ прокомментировал кадры скрытой съемки и озвучил в адрес задержанных обвинения в коррупции.





Одним из самых интересных моментов в рассказе начальника отдела следственного управления КГБ стали слова о бывшем заместителе начальника ГУБОПиК МВД Владимире Тихине, который согласно обвинению, мог прикрывать коррупционную схему.





«Переход в одном из торговых центров. Владимир Тихиня получает взятку от Кононенко… Обратите внимание, он достал руку из кармана и взял деньги. То есть взятку он ожидал», — прокомментировал оперативную съемку Бычек.





В августе стало известно, что фигурант «сахарного дела» Тихиня вышел на свободу: ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Суда по громкому делу пока не было.

«Дело Бабарико»

В июле начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек выступил по телевидению с заявлением о доказательствах вины всех фигурантов уголовного дела «Белгазпромбанка», в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.





Как сообщил Бычек, в основу обвинения легла, в том числе, преступная схема, реализованная «Белгазпромбанком» и компанией «ПриватЛизинг».





Эксперты очень критически оценили озвученную информацию, а российские акционеры расценили смену руководства банка как незаконную.





Осенью к Бабарико в СИЗО КГБ приехал Александр Лукашенко, чтобы пообщаться с ним на политическую тему. По всей видимости, разрешение уголовного дела в отношении банкира также будет лежать в политической плоскости.

Дело о терроризме

В октябре Константин Бычек заявил в эфире БТ, что на действия протестующих, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и насильственное изменение конституционного строя, КГБ будет реагировать, как на акты терроризма.





Громкое заявление было подкреплено делом уже очень скоро. В конце месяца впервые после взрыва в минском метро в Беларуси возбудили дело за терроризм.





Поводом стал поджог здания Госавтоинспекции в Мозыре. Бычек рассказал, что уголовное дело о том, что злоумышленники бросили «коктейль Молотова», теперь будут расследовать следователи УКГБ Гомельской области.





С именем Бычека связана и другая история с протестующими. Оказавшаяся за решеткой Мария Колесникова рассказала, как после задержания ее отвезли в СИЗО КГБ, где у нее состоялась беседа с тремя сотрудниками. Среди них, по словам Колесниковой, был Константин Бычек.





«„Увлекательная беседа“ длилась до поздней ночи. Среди множества вопросов их интересовала информация обо мне, кто автор текстов, почему я утверждаю о фальсификациях, на каких основаниях утверждаю, что Тихановская победила, организовывала ли я несанкционированные массовые мероприятия, пыталась ли помешать работе госорганов, связана ли я с "Нехта" и каковы цели Координационного совета. Понимаю ли я, что ответственность за избитых, убитых лежит на мне, а не на тех, кто отдавал приказы. Они действительно считают, что существуют „кукловоды“, что извне кто-то пытается повлиять на ситуацию в Беларуси, а те, кто выходит на улицу, — преступники, а не мирные белорусы», – рассказала Колесникова.





Но об этой истории по БТ не рассказали.

«Дело Автуховича»

На прошлой неделе грянула сенсация: по БТ бывшего политзаключенного Николая Автуховича назвали «главарем террористической группы», которая устрашала милиционеров. Вечером 8 декабря по телевидению сообщили, что задержана группа людей, которая подожгла дом милиционера в Волковыске и подорвала автомобиль сотрудника милиции в Гродно.





Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил перед телекамерами:





«Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения — взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма».





Друзья и знакомые Николая Автуховича заявили журналистам, что не верят в его причастность к данным преступлениям.





Окончание этой громкой истории, по всей видимости, предстоит увидеть в 2021 году.



