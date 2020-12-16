Лукашенко пообещал драться









«Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", — до тех пор я буду драться за эту страну», — сказал он на встрече с врачами Могилевской областной клинической больницы. Он добавил, что у него, кроме Беларуси, ничего нет.





Ранее 15 декабря Лукашенко призвал сограждан жить дружно, сохранить страну «для внуков» и заявил, что не собирается никуда бежать. Правда, его "дружно" каждый день отмечено судами, арестами, уголовными делами. То есть получается, что для него "дружно" это когда он -- на свободе, а мы - в тюрьме.