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США призвали к диалогу между оппозицией и властями в Беларуси

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что США выступают за диалог между Координационным советом белорусской оппозиции и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.


Об этом пишет "Голос Америки".

Биган подтвердил поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.

Он также заявил, что США призывают провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных.

Во вторник, 15 декабря, заместитель госсекретаря США Стивен Биган принял участие в виртуальной дискуссии, организованной Германским фондом Маршалла с лидером белорусской оппозиции и кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланой Тихановской.

Дискуссия была посвящена продолжающемуся политическому кризису в Беларуси. Замгоссекретаря еще раз подтвердил решительную поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.
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