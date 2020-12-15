+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Тихановская обсудила санкции и помощь беларусам в Бельгии

Светлана Тихановская встретилась с бельгийскими политиками и представителями ЕС в ходе визита в Брюссель 15 декабря.


На встрече с вице-президентом Европейской комиссии Верой Юровой обсуждалась финансовая поддержка семьям репрессированных и активистов, попавших под аресты уголовное преследование, сообщает сайт Тихановской.

В ходе публичной дискуссии с участием вице-президента Европейского парламента Хейди Хауталы и специдокладчика по Беларуси Комитета иностранных дел Пятраса Ауштравичюса обсуждались санкции в отношении режима Лукашенко, меры по прекращении насилия и помощь Беларуси.

Тихановская приняла участие во встрече евродепутатов по запуску специальной миссии сбора доказательств преступлений режима Лукашенко, где призвала страны ЕС и США запускать судебные процессы протв силовиков по универсальной юрисдикции.

Тихановская поговорила с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в онлайн-формате. Он заявил, что Бельгия не признает Александра Лукашенко и поддерживает демократическую Беларусь. Стороны обсудили вопрос помощи репресированным и раненым, возможность реабилитации в Бельгии пострадавших от насилия.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]