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Бывший дипломат: Еще одна высокая цена, которую заплатит Беларусь за жажду власти вождя

Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич прокомментировал введение этой страной санкций в отношении Александра Лукашенко и приближенных к нему.


«Не берусь судить о степени воздействия на Лукашенко и других персон, на которых они направлены. А вот их негативный эффект для репутации нашей страны может быть долгоиграющим и разрушительным, даже несмотря на «точечный» характер санкций, – написал Мацукевич. – Это у нас репутация все еще пустой звук, а там, в Швейцарии, она гудит колокольным звоном.

Лукашенко уйдет и санкции снимут, а дурная слава о Беларуси может еще годами звенеть в швейцарских ушах как противопоказание к любому сотрудничеству с нами.

Деградация и разрушение многообещающих отношений со Швейцарией до санкций – еще одна высокая цена упорства в насилии и жажды власти вождя, которую платит наша страна».

Бывший дипломат сокрушается упущенному шансу: «Все могло быть совершенно иначе. Сейчас в высшем руководстве Швейцарии впервые сложилась по-настоящему уникальная ситуация, когда самые важные посты заняли люди, вовлеченные в орбиту белорусско-швейцарского сотрудничества».

Павел Мацукевич рассказал, что хорошо знают белорусскую тематику избранные на 2021 год Федеральный президент Швейцарии Ги Пармелин, вице-президен Иньяцио Кассис и глава парламента Андреас Эби.

Бывший дипломат считает, что с учетом этого фактора в белорусско-швейцарских отношениях могла наступить золотая эра.

«Если бы, конечно, не весь этот губительный и унылый мрак затянувшейся осени «патриарха», не щадящий ни людей, ни тем паче, возможностей», – отметил Мацукевич.
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