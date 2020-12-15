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В Беларуси хотят принять закон о иностранных агентах по примеру России

Палата представителей хочет принять закон о иностранных агентах по российскому образцу.


Об этом заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных. Во вторник он по видеосвязи участвовал в заседании временной комиссии Совета Федерации России по защите госсуверенитета, пишет "Российская газета".

Савиных сообщил, что суверенитет Беларуси необходимо защитить от внешнего вмешательства. Причем угрозы он видит и в программах по устойчивому развитию, и в гендерных проектах, и даже в экологических. 

"Когда мы говорим о влиянии внешних сил на общественное мнение и повестку дня, нам весьма трудно оценить характер этого влияния, потому что очень часто оно маскируется под классическую общественную международную повестку дня для сотрудничества. Очень часто она осуществляется в рамках программ, которые нацелены на устойчивое развитие, достижение гендерного равенства, различных программ спасения климата", — заявил Савиных.

Савиных попросил у российских депутатов поделиться их наработками в этой сфере. "Я думаю, ближайшая задача, которая будет стоять перед нами, — это принятие закона об иностранных агентах", — подытожил он.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что готов встретиться с белорусскими коллегами в Москве или в Минске и поделиться российскими наработками по защите госсуверенитета.
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