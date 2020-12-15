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Карбалевич: А вы думали, что это уже дно?

Политолог Валерий Карбалевич в Свободных новостях – о последних шагах Александра Лукашенко.


Недавно Лукашенко сказал, что намерен вернуть Беларусь в ситуацию, в которой она находилась перед выборами. Тогда все эксперты дружно констатировали, что это невозможно, страна за эти месяцы стала другой и возвратить ее в период стабильности уже нельзя.

Это правда, но не вся. Также Беларусь уже не вернется в то состояние и в ином плане. Дело в том, что прежними методами Лукашенко власть не удержать. Складывается ситуация, которую классик революции описал в виде формулы: верхи не могут управлять по-старому.

Это означает, что авторитарный режим в Беларуси, чтобы выжить, по необходимости должен стать более жестким и недемократическим, чем прежде. Лукашенко включил политический реверс. Из истории мы знаем, что контрреволюция с неизбежностью переходит в реакцию. Теперь эту закономерность придется прочувствовать белорусам. А вы думали, что это уже дно?

Таким образом крышка кипящего котла закрывается еще плотнее. Это как раз в стиле Лукашенко. Он испугался, что проявил слабость, и теперь пытается продемонстрировать свою силу единственным понятным ему способом.

В итоге в ближайшие месяцы мы получим более жесткий авторитарный режим и политизированное, революционизированное, пришедшее в движение общество, почувствовавшее вкус свободы.

Это означает, что конфликт становится более острым, непримиримым, политический кризис углубляется. Беларусь из острова стабильности в обозримом будущем будет оставаться «больным человеком Европы» и всего постсоветского пространства. И это неизбежная плата за четверть столетия мертвящей стабильности.
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